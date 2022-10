Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat ferm, joi seara, planul Rusiei de anexare a unor regiuni ucrainene, avertizand ca actiunea risca sa genereze o "escaladare periculoasa" a conflictului militar cu Ucraina.

Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședință a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina.

O coloana de peste opt autoutilitare ale Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei (FSIN) a fost observata in regiumea Tambov din Rusia, relateaza canalul rusesc de telegram Baza. Imagini video cu autocarele au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Peste 50.000 de soldati vor lua parte la un amplu exercitiu al armatei ruse in aceasta saptamana, transmite luni DPA, potrivit Agerpres.

Prim-adjunctul Administrației Prezidențiale a Rusiei, Serghei Kiriyenko, a declarat marți ca Ucraina a permit NATO sa le foloseasca teritoriul și cetațenii pentru a se confrunta cu Rusia, potrivit Interfax.

In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august.

Orasul Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei va impune o interdictie de circulatie neobisnuit de lunga de vineri noapte pana luni dimineata, in contextul in care autoritatile incearca sa-i identifice pe localnicii care colaboreaza cu Rusia, a anuntat guvernatorul regiunii, citat de Reuters.

Rusia ar putea lansa o ofensiva ampla in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, si isi consolideaza fortele din aceasta zona, a anuntat joi generalul ucrainean Oleksii Hromov, potrivit Reuters.