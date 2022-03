Orașul ucrainean Cernihiv a fost înconjurat complet de armata rusă Primarul orașul Cernihiv, din nordul Ucrainei, a anunțat vineri seara ca localitatea este inconjurata complet de forțele ruse care bombardeaza zona și populația a ramas captiva fara electricitate, mancare sau apa, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Președintele Moldovei, Maia Sandu, a discutat in aceste zile cu omologul sau din Ucraina. Au vorbit despre criza refugiaților, a declarat Sandu la Buna Seara de la Moldova 1.

Peste 200 de copii evacuati dintr-un orfelinat aflat intr-o zona de conflict din Ucraina au sosit sambata in orasul Liov (vestul Ucrainei) la finalul unei calatorii de 24 de ore cu trenul insotiti de supraveghetorii lor, informeaza Reuters.

Trupele ruse au intrat in orasul-port ucrainean Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra pentru prima data de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, informeaza Reuters.

Fostul campion mondial la biatlon Dmitro Pidrucinii a anuntat, intr-o postare in retelele de socializare, ca s-a inrolat in armata, in orasul sau Ternopil (vestul Ucrainei), in urma invadarii tarii sale de catre Rusia, transmite DPA.

Grupul bancar austriac Raiffeisen analizeaza o posibila iesire de pe piata din Rusia, dupa invadarea Ucrainei, au declarat pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar.

In orașul din sudul Ucrainei, Herson, pe tot parcusul nopții s-au dat batalii grele, iar jurnaliștii locali raporteaza faptul ca, in acest moment, orașul este inconjurat de trupele rusești.

Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, care a acuzat Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa.

Fotbalistul Valentin Cojocaru, legitimat la Dnepr, a declarat, joi, la Digi Sport, ca dupa ce langa baza de pregatire a clubului ucrainean s-a auzit o explozie puternica, el si colegii sai au stat jumatate de ora intr-un buncar.