- Cluj-Napoca, 2 Februarie 2021 Compania clujeana PROMELEK XXI, unul dintre principalii jucatori ai pieței locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, a pus in 2021 pe harta “benzinariilor

- In noaptea de 1/2 februarie 2022, in jurul orei 02.30, polițiștii din Campeni, in timp ce acționau pe strada Garii din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar, de 23 de ani, din Comuna Poșaga. In autoturism au fost identificați și doi pasageri, ambii de 23 de ani, din comuna…

- “evoMAG anunta investitii de 200.000 de euro in 2022, ca parte a strategiei de dezvoltare de anul acesta, ce vizeaza dublarea gamei de produse, continuarea procesului de automatizare, eficientizarea activitatii logistice, extinderea spatiului de depozitare, dar si cresterea accelerata a numarului de…

- Grupul Daimler AG a anuntat vineri ca divizia sa Mercedes-Benz a vandut anul trecut 2,05 milioane de vehicule, pierzand titlul global pe segmentul de masini de lux pentru prima data in ultimii cinci ani, transmite Reuters . Primul loc in topul producatorilor de automobile de lux a fost luat de catre…

- Actiunile UiPath (simbol bursier PATH), cel mai mare startup de IT pornit din Romania, scadeau miercuri, 15 decembrie cu 6,2% la o ora si jumatate de la inceputul sedintei de tranzactionare din New York, conform MarketWatch. Compania listata pe Wall Street, cea mai puternica bursa la nivel…

- Toyota a facut o adevarata demonstrație de forța, prezentând 15 concepte electrice pentru a anunța un plan masiv de electrificare în care va investi 70 miliarde dolari în urmatorii noua ani. Marca Lexus va cuprinde doar modele electrice în 2030 și grupul spune ca în acel…

- Compania de Apa "Somes" SA beneficiaza de o finantare de aproape 100.000.000 de lei, din fonduri europene, pentru reabilitarea retelei de apa din Cluj-Napoca, iar in acest sens a publicat pe SEAP anuntul pentru achizitionarea lucrarilor de executie, potrivit Agerpres. "100.000.000 de lei,…

- Un autobuz electric de prezentare a ajuns marti, 23 noiembrie, la Slatina. De la sfarsitul lunii decembrie, timp de cinci luni, cate doua astfel de autobuze vor fi livrate lunar, acestea urmand sa inlocuiasca actuala flota a operatorului local de transport in comun.