- O delegație a Consiliului Județean Timiș a participat joi, la Novi Sad, la ceremonia de deschidere a anului Capitalei Europene a Culturii 2022. Echipa din Timiș a mers pentru schimbul de experiența, in condițiile in care Timișoara va deține acest titlu anul viitor.

- Romania, pe primul loc in topul European la procentul de cheltuieli alocat pentru alimente in anul 2020, potrivit unui raport Eurostat Romania, pe primul loc in topul European la procentul de cheltuieli alocat pentru alimente in anul 2020, potrivit unui raport Eurostat In anul 2020, gospodariile din…

- Un seism cu magnitudinea 2,2 grade s-a produs, vineri, la ora 11:28, in Romania.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in Banat, Timiș, la o adancime de 2 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 26 km E de Timisoara, 52 km S de Arad, 123 km SE de Szeged, 136 km NE de Zemun, 136 km NE…

- Primul bloc ANL construit la Timișoara e gata de la inceputul acestui an, dar primaria abia acum urmeaza sa preia in administrare locuințele din blocul ridicat de Agenția Naționala de Locuințe in zona Lipovei și sa le repartizeze celor indreptațiți. Autoritațile schimba și criteriile de distribuire.

- S-a rezolvat, caloriferele sunt tot reci. Timișoara va lua bani cu imprumut de la Guvernul Romaniei. E soluția anunțata de premierul Florin Cițu, in urma cu puțin timp. Timișorenii stau de patru zile in frig, fara apa calda, iar in ultimele trei sunt mințiți ca vor primi servicii decente. "Este…

- Lituania a cerut Uniunii Europene sa-si inchida spatiul aerian pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri la Minsk, in lumina afluxului continuu de migranti ilegali dinspre Belarus, informeaza dpa. Ministrul de externe Gabrielius Landsbergis a declarat marti ca a avansat ideea in intalnirea…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a castigat titlul de campioana a Romaniei dupa ce a invins in finala editiei din acest an a SuperLigii, sambata seara, pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 11-3 (11-3), informeaza AGERPRES . Pe Stadionul National ”Arcul de Triumf” din Capitala, intr-o partida desfasurata…

