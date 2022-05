”Orașul s-a transformat într-un cimitir”. Aproximativ 200 de cadavre, găsite printre ruinele unei clădiri din Mariupol Cei aproximativ 200 de oameni au murit in subsolul unei cladiri rezidențiale din Mariupol, iar trupurile lor au fost descoperite acum printre daramaturi, potrivit consilierului primarului din orașul-port, Petro Andriușcenko, citat de publicația Ukrainska Pravda . Va avertizam ca urmeaza imagini și detalii ce pot avea impact emoțional ”In timpul degajarii molozului de la o cladire inalta din zona benzinariei suburbane-2 de-a lungul bulevarului Mira, aproximativ 200 de cadavre ale unor persoane care au murit la subsol s-au gasit printre daramaturi, avand un grad ridicat de descompunere”, a scris… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a distrus total orașul Rubizhne din regiunea Lugansk. Autoritațile ucrainene spun ca, din cauza pierderilor suferite, localitatea poate fi catalogata drept „al doilea Mariupol”. „Rubizhne a impartașit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost complet distrus, nu exista cladiri care sa…

- „Azov” din Mariupol a nimicit aproximativ 6.000 de soldați ruși, impreuna cu un general, – a declarat comandantul adjunct al regimentului „Azov”, capitanul Sveatoslav Palamar. Rușii au trimis forțe impresionante pentru a captura fortareaza Azovstal, in jur de 15 mii de soldați printre care și batalioanele…

- UPDATE Rusii au gasit un tradator dintre fostii muncitori de la Azovstal, care le-a aratat intrarile in reteaua de tuneluri si acum ei incearca sa patrunda in ele, anunta miercuri seara pe pagina sa de Facebook Anton Gherascenko, consilier al ministrului ucrainean al apararii. Ar fi vorba de un fost…

- Un incendiu de proporții a cuprins un depozit de petrol din orașul Makiivka, in regiunea ucraineana Donețk. Autoritațile susținute de Rusia au declarat ca situl a fost ținta unui atac cu rachete al armatei ucrainene, dar nu au furnizat nicio dovada in sprijinul afirmației. Fumul și flacarile s-au ridicat…

- In timpul asediului de doua luni al orasului-port ucrainean Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine primarul localitatii, Vadim Boicenko. „In doi ani, nazistii au ucis 10.000 de…

- In doua luni de cand asediaza Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai mulți oameni decat naziștii in cei doi ani de ocupare a orașului, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a spus primarul localitatii, Vadim Boicenko.

- Armata rusa a omorat in timpul asediului de doua luni asupra Mariupolului de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului-port, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a spus primarul localitatii, Vadim Boicenko, citat de agenția de știri ucraineana Ukrinform, transmite…

- Armata rusa a sustinut marti ca a lansat atacuri asupra a 32 de tinte militare din Ucraina in cursul noptii, potrivit DPA. Printre tintele lovite se numara un sistem de rachete antiaeriene Buk-M1, un depozit de munitie si un adapost aerian cu tehnologie a fortelor armate ucrainene, a spus marti purtatorul…