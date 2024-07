Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul transportat in stare grava, cu elicopterul, la Iasi dupa ce a cazut intr-un bazin de colectare a apelor uzate de la o fabrica de lactate din Ibanesti, a decedat, a confirmat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Acesta este cel de-al patrulea deces inregistrat dupa gravul eveniment…

- FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu Citește FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu in Botosani24.ro .

- Articolul Comuna Ungheni anunța inceperea proiectului cu titlul: Inființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate apare prima data in Universul argesean .

- In județul Hunedoara, progrese semnificative au fost inregistrate in ceea ce privește conectarea la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform datelor oficiale pentru anul 2021, acest județ se situeaza in topul clasamentului național, cu o rata de conectare de 86%. Aceasta indica…

- Sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, in comuna Blandiana. Investiție de peste 5,2 milioane de lei Sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, in comuna Blandiana. Locuitorii din satele Blandiana, Acmariu și Racatau vor beneficia de sisteme individuale de colectare și epurare a apelor…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca statia de epurare de la Glina a fost nominalizata la categoria Wastewater Project of the Year, in cadrul Global Water Awards, care a avut loc marti seara la Londra. „Statia de epurare de la Glina a fost nominalizata la categoria Wastewater Project of the…