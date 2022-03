Orașul ras de pe suprafața pământului Imagini din satelit, dar și imagini video surprinse din drona arata urmarile atacului armatei ruse asupra orașului Mariupol, care a fost, pur și simplu, transformat in ruine. ​In orașul asediat Mariupol, oamenii nu mai au mancare, apa, caldura sau curent electric. Aproximativ 90% din cladiri au fost lovite de bombe. Orașul – port de la […] The post Orașul ras de pe suprafața pamantului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

