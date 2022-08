Orașul Răcari va îmbrăca straie de sărbătoare timp de două zile, 13-14 august Orașul Racari va imbraca straie de sarbatoare timp de doua zile, 13-14 august, ca de fiecare data, administrația locala condusa de primarul Marius Caravețeanu a pregatit momente pline de emoție și bucurie. Sambata, 13 august 2022 Incepand cu ora 9:00, intr-un cadru festiv, pe Stadionul orașenesc Racari va avea loc Festivitatea de premiere pentru: -cuplurile [...] The post Orașul Racari va imbraca straie de sarbatoare timp de doua zile, 13-14 august first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

