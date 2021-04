Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile ambitioase continua in comuna Dragodana unde administratia face eforturi sustinute pentru a moderniza localitatea, in pas cu politicile europene si nationale.imbunatatirea, modernizarea si extinderea intrastructurii locale din comuna Dragodana, a reprezentat si reprezinta o prioritate pe…

- Pe langa alte localitați ilfovene aflate deja sub incidența unor astfel de masuri, joi s-a aflat ca și comuna Cernica va intra in carantina zonala, pentru doua saptamani. Masura se va aplica incepand chiar cu seara zilei de joi, 1 aprilie, de la ora 22. Și a fost anunțata de Prefectura Ilfov, instituție…

- S-a propus, incepand cu data de 26.03.2021, ora 12.00, pentru o perioada de 14 zile, instituirea masurii de carantina zonala a comunei Buciumeni (cu satele apartinatoare Buciumeni, Dealu Mare si Valea Leurzii), judetul Dambovita.Prin Adresa nr.6798/24.03.2021 a Directiei de Sanatate Publica Dambovita,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dambovita a adoptat, o hotarare prin care propune intrarea in carantina a comunei Aninoasa si o alta hotarare care propune carantina zonala in comuna Branesti, cele doua localitati avand cei mai ridicati indici de infectare la nivel judetean, de peste…

- Autoritatea Europeana de Munca are nevoie de specialisti care sa poata ocupa, prin detasare, mai multe posturi disponibile expertilor, pe parcursul anului 2021. Potrivit unei adrese comunicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, termenul limita pentru depunerea candidaturilor este de 16 martie…

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru comuna Pucheni, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis ordinul de prelungire a carantinei cu sapte zile, incepand de joi,4 martie 2021, ora 05:00, pana la data de 11.03.2021,ora 05:00.Decizia a fost luata avand in vedere…

- In perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- A fost adoptata ordonanta de urgenta pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care se stabileste ca: „In perioada 11 ianuarie 2021 – 8 februarie 2021, prin exceptie de la prevederile alin. (1), in baza si sub rezerva…