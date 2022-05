Stiri pe aceeasi tema

- O gara din orașul Lyman, in regiunea Donbas de est din Ucraina, a fost lovita de un obuz joi (28 aprilie). Acolo erau flacari aprinse și se putea vedea fum negru curgand din complexul garii, in timp ce s-a auzit zgomotul bombardamentelor, conform Reuters. „Un obuz a aterizat aici, depozitele ard acum,…

- Anchetatorii ucraineni au examinat luni 269 de cadavre la Irpin, localitate din regiunea Kievului, care au fost descoperite dupa retragerea fortelor ruse la sfarsitul lunii martie, a anuntat un responsabil al politiei locale, citat de Reuters. Orasul, cu 62.000 de locuitori inainte de razboi, s-a aflat…

- Rusia a lovit ținte militare din orașul Lvov din vestul Ucrainei cu rachete de croaziera de inalta precizie, a anunțat duminica Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul de Externe din Ucraina a anuntat marti ca circa 300.000 de persoane din orasul ocupat Herson raman fara hrana si medicamente si a acuzat Rusia ca ii impiedica pe civili sa evacueze localitatea spre teritoriul controlat de Kiev, relateaza Reuters, citat de Agerpres . „Cei 300.000 de locuitori…

- Rusia a impiedicat locuitorii sa fuga din orașul asediat Mariupol, a susținut cu furie președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta a jurat ca va incerca din nou sa trimita acolo alimente și medicamente sambata. Locuitorii din Mariupol, un oraș important din punct de vedere strategic, cu peste…

- Ucrainenii s-au urcat marti in autobuze pentru a parasi Sumi, oras din estul Ucrainei aflat sub asediul fortelor ruse, intr-o prima evacuare dintr-un oras ucrainean printr-un culoar umanitar convenit cu Rusia, dupa mai multe tentative esuate in ultimele zile, relateaza Reuters. Guvernatorul regiunii,…

- Doua convoaie cu echipamente militare fara insemne de identificare se indreptau miercuri spre orașul Donețk din estul Ucrainei, venind pe drumuri diferite dinspre granița cu Rusia, scrie Reuters, citind un martor de la fața locului. Un convoi era format din noua tancuri și un vehicul de infanterie de…

- Exista o prezenta militara rusa in crestere la granitele Ucrainei, avertizeaza tarile occidentale, iar Estonia spune ca grupuri de lupta sunt mutate inaintea unui probabil atac in care vor ocupa "pozitii cheie", toate aceste deplasari contrazicand insistentele Moscovei privind retragerea sa militara,…