Stiri pe aceeasi tema

- Orasul german Munchen a declarat stare de ''urgenta climatica'' si intentioneaza sa atinga ''neutralitatea climatica'' pana in anul 2035, informeaza DP, potrivit Agerpres."Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice,…

- Senatul Berlinului a decretat marti "stare de urgenta climatica" pentru capitala Germaniei, deschizand astfel calea spre noi eforturi de a actiona in vederea combaterii efectelor generate de schimbarile climatice, informeaza DPA."Am scos in evidenta faptul ca vrem sa depasim obiectivele noastre…

- Senatul Berlinului a decretat marti "stare de urgenta climatica" pentru capitala Germaniei, deschizand astfel calea spre noi eforturi de a actiona in vederea combaterii efectelor generate de schimbarile climatice, informeaza DPA. "Am scos in evidenta faptul ca vrem sa depasim obiectivele…

- Urgenta climatica "nu este o problema a viitorului, este un lucru care deja de afecteaza", a declarat luni tanara activista suedeza Greta Thunberg, la prima sa interventie in cadrul Celei de-a 25-a Conferinte a ONU privind schimbarile climatice (COP25) ce se desfasoara Madrid, relateaza EFE.…

- Cateva sute de tineri, majoritatea elevi, au participat, vineri seara, in Bucuresti, la un mars cu scopul convingerii autoritatilor sa se implice mai activ in lupta impotriva schimbarilor climatice, potrivit Agerpres.Pe parcursul evenimentului, care a avut loc intre Piata Universitatii si…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Noul consiliu al orașului Budapesta a declarat stare de urgența climatica, adoptand o propunere facuta de primarul ales recent, Gergely Karacsony, scrie Emerging Europe . "Schimbarea climatica și incalzirea globala au deja un impact serios asupra vieții noastre de zi cu zi", a declarat Karacsony. "Avem…