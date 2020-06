Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai 8 ani a fost gasit ieri noapte de politistii gorjeni dormind in scara blocului unde locuieste. Mama copilului, o fosta profesoara se incurca atunci cand explica de ce copilul a dormit in scara, anuntand disparitia in miezul noptii....

- Iata ca, la doar cateva zeci de ore dupa ce titram ”Al doilea val de ciuma roșie lovește Romania” a și fost confirmata informația ca procurorii anticorupție au solicitat nenumarate documente de la Partidul Social Democrat. Sub pretextul campaniei electorale a ”nefericitei” Viorica Dancila urmand ca…

- Carantina impusa in cartierul Poșta din Buzau va fi ridicata in noaptea de duminica spre luni, dupa ce in zona nu au fost inregistrate noi cazuri de COVID-19. Masura a fost impusa dupa ce 19 persoane au...

- Sute de politisti, militari si jandarmi buzoieni au iesit pe strazi, de vineri dimineata, ca sa descurajeze deplasarile populatiei pe perioada vacantei de 1 Mai. Pentru a evita formarea aglomeratiei care ar putea favoriza raspandirea noului virus, oamenii legii verifica persoanele aflate pe strada si…

- Critici dure din partea consilierului prim-ministrul, Vitalie Dragancea, catre deputații din opoziție. Acesta spune ca ei fac teatru și spectacol, iar declarațiile cu care lovesc in creditul din Federația Rusa, in situația in care dificitul bugetar este peste 16 miliarde de lei, sunt nefondate.

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Buzau a informat, luni, ca incepand din cursul acestei zile, 6 aprilie, a devenit obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiul public

- Barbatul din județul Buzau, care a fugit din Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca, a fost prins in noaptea de miercuri spre joi. Procurorii au deschis pe numele acestuia dosar penal pentru zadarnicirea combateri bolilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Cluj au…

- Orașul natal al lui Cristiano Ronaldo, Funchal, a fost lovit, duminica, in jurul orei 10:00, de un cutremur. Seismul a avut magnitudinea 3,8 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 49 de kilometri.In momentul producerii cutremururlui, Cristiano Ronaldo se afla in orașul natal, alaturi…