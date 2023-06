Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane au fost ucise intr-un atac cu rachete rusesti care au lovit marti, 13 iunie, un bloc de apartamente si un depozit din Krivoi Rog , orasul natal al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, au declarat oficiali locali, citati de Reuters și News.ro . Anterior, un bilant indica…

- Ucraina este pregatita sa lanseze mult așteptata contraofensiva pentru a recuceri teritoriul ocupat de Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat sambata, 3 iunie, transmite Reuters . „Credem cu tarie ca vom reuși”, a declarat președintele Zelenski pentru Wall Street…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite intr-un atac rus care a lovit vineri, 26 mai, o clinica in Dnipro, oras mare in zona central-estica a Ucrainei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters și Agerpres. ”Bombardament cu rachete asupra unei clinici in orasul…

- Dupa ce rușii au bombardat un spital din Dnipro, in estul Ucrainei, bilantul este de un mort și 15 raniți. Doi copii, de 3 și ani, se numara printre raniți, potrivit Reuters . Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat ca autoritațile lucreaza pentru a salva alte persoane…

- Ucrainenii ar fi lansat atacuri cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea. Guvernatorul prorus al orasului, Mihail Razvojaev, a transmis luni dimineața ca rușii au respins loviturile ucrainenilor, relateaza The Guardian. In aceste zile, atenția se indreapta in mod special spre frontul ucrainean…

- Kievul l-a acuzat marți, 18 aprilie, pe președintele Rusiei Vladimir Putin ca a vizitat scenele „crimelor” rusești, dupa ce dictatorul rus a s-a deplasat in regiunile ucrainene ocupate Herson și Lugansk, potrivit AFP. „Degradarea lui Putin este impresionanta”, a scris pe pagina sa de Twitter , Mihailo…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca accelerarea aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi posibila, in conditiile in care Chisinaul incearca sa adere la blocul comunitar pe fondul temerilor ca ar putea fi atras in conflictul…