Oraşul italian Florenţa strânge fonduri pentru a-şi ajuta pensionarii la plata facturilor Florenta este renumita pentru contributiile sale la arta, arhitectura si bucataria italiana. Dar, in zilele noastre, liderii locali din orasul considerat a fi locul in care s-a nascut curentul renascentist sunt preocupati de chestiuni „mai banale”: plata facturilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florenta este renumita pentru contributiile sale la arta, arhitectura si bucataria italiana. Dar, in zilele noastre, liderii locali din orasul considerat a fi locul in care s-a nascut curentul renascentist sunt preocupati de chestiuni „mai banale”: plata facturilor.

- Autoritatile braziliene au confirmat 152 de decese in urma inundatiilor si alunecarilor de teren produse de ploile torentiale care au lovit orasul Petropolis, relateaza lalibre.be, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul italian este pe punctul de a finaliza un nou set de masuri, in valoare de aproape sase miliarde de euro, care sa ajute consumatorii si firmele afectate de cresterea facturilor la energie, potrivit unui proiect de decret consultat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Airbus se asteapta in 2022 la profituri si livrari mai ridicate, dupa cresterea profitului operational ajustat in 2021, in urma redresarii partiale a livrarilor de aeronave, transmite Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regizoarea Elisabeta Bostan va fi aniversata la Buhusi, orasul sau natal, in cadrul Festivalului "CineCopilaria", care va avea loc in martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un mare parc de aventura va fi construit in Padurea Garboavele situata la cativa kilometri de orasul Galati. Investitia va fi realizata cu fonduri europene pe o suprafața de peste opt hectare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Biserica Ortodoxa Romana a explicat, in detaliu, cum utilizeaza banii primiți de la stat și de la credincioși. Precizarea vine in contextul in care au aparut din nou discuții in societate despre impozitarea Bisericii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Peste 34% dintre intreprinzatori spun ca reduc numarul de angajati, ca urmare a cresterii facturilor la electricitate si gaze, iar 8% isi inchid firma, arata un sondaj realizat de Consiliul National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) si publicat luni. Fii la curent…