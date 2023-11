Intr-un oraș din Statele Unite ale Americii locuitorii nu pot folosi telefoanele mobile și nici wi-fi-ul. Aceștia nu pot lua legatura cu persoanele din exterior deoarece nu au niciun acces din cauza zonei in care traiesc. In Green Bank din Virginia, este gazduit Observatorul de Radioastronomie, loc in care se fac numeroase cercetari.