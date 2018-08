Orașul în care se va inaugura prima stradă SMART din România Pe modelul oraselor europene, o strada din cartierul clujean Marasti va fi amenajata dupa un proiect pilot ce prevede nu doar mai mult spatiu pentru pietoni, ci si dotari high tech. Ovidiu Campean, coordonator proiect: Sunt propuse banci cu incarcare electrica pentru mobile, sunt stalpi de iluminat cu tehnologie LED de ultima generatie care au incorporate sisteme pentru WIFI pentru internet in spatiu public, dar si dotari precum statii de incarcare electrice pentru biciclete sau trotinete. In plus, clujenii se vor bucura si de mai mult spatiu verde. Vor fi plantati 50 de arbori. Alexandra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Clarkson, fostul realizator al emisiunii Top Gear, a realizat o recenzie pentru cel mai nou model de Dacia Duster. Cuvintele scrise de acesta in paginile The Times au fost dure din toate punctele de vedere, iar concluzia clara este ca mașina, considerata de mulți drept foarte ieftina, este de…

- Cel de-al saselea film din franciza „Mission: Impossible”, cu Tom Cruise in rol principal, a intrat pe marile ecrane romanesti vineri, cand pe strada Armeneasca din Capitala va incepe festivalul omonim ce cuprinde concerte si activitati diverse. Weekendul acesta este si ultimul pentru festivalul…

- Trupa Tongue Fu din Marea Britanie cu experimentul "spoken word" (cuvant vorbit - n.r.) a concertat sambata pentru prima data in Romania, pe scena de pe strada Fara Nume din centrul Timisoarei, in cadrul JazzTM. Fara aere de vedete si tehnici speciale, artistii avand o reputatie foarte buna in Marea…

- Orasul sloven Celje va gazdui intre 19 si 29 iulie 2018 Campionatul European de tineret la handbal masculin. Din lotul de jucatori convocat de selecționerul Sandu Iacob face parte si Eduard Duman, portarul gruparii de Liga Naționala CSU Suceava.„Suntem bucurosi pentru Edi. Este un pas mare ...

- Patria Bank si Patria Credit IFN au lansat impreuna cu Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) un proiect pilot prin care cele doua institutii financiare vor oferi consultanta si servicii bancare direct in pietele centrale din Bacau,...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca legislatia in domeniul reproducerii umane asistate trebuie luata de la zero, avand in vedere ca Romania este printre putinele tari care nu au prevederi in materie. ‘In 2011 a fost lansat Programul pentru fertilizarea in vitro, un program care finanteaza…

- Mai multe comunitați online fac apel la cetațeni pentru ca aceștia sa iasa in strada in urma deciziei CCR. Comunitatea Corupția Ucide avertizeaza ca hotararea transforma Romania intr-o republica parlamentara, fara a mai recurge la un referendum. Mai multe comunitați online fac apel la cetațeni sa iasa…

- Turiștii vor putea ajunge mai ușor la Charlottenburg, singurul sat rotund din Romania, incepand din aceasta vara. Consiliul Județean Timiș anunța ca are in execuție reabilitarea drumului județean 691A Mașloc – Remetea Mica – Charlottenburg, in lungime de 7,7 kilometri, iar lucrarile sunt aproape de…