Limita de viteza pentru scuterele electrice din Paris a fost redusa, incepand din 15 noiembrie, la 10 kilometri pe ora, in anumite parti ale centrului orasului, de cele trei mari companii de inchiriere. Noua regula vizeaza zone precum atractii turistice, parcuri, scoli si piete, potrivit ,,Le Parisien”. La initiativa administratiei orasului, au fost efectuate deja teste, in zona Muzeului Luvru si unele piete, in cursul verii. Companiile de inchiriere a celor 15.000 de scutere electrice din Paris au decis sa extinda „zonele cu limita de viteza”. Reducerea vitezei este setata automat la scutere,…