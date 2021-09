Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…

- Patru barbati care au provocat un scandal pe o strada din judetul Olt au fost calmați de politisti cu focuri de avertisment. Cei patru barbați au fost retinuti initial pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetati sub control judiciar. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt,…

- Un barbat din Alba Iulia a predat Politiei un telefon mobil si un portmoneu in care erau peste 6.000 de lei, gasite marti pe strada, in apropierea unui magazin, apartinand unei femei care cumparase materiale de constructie si care la plecare, fiind preocupata cu incarcarea bunurilor in autoturism, le-a…

- O mașina de salubrizare de la Romprest a ramas blocata in asfalt in București. Strada pe care circula mașina s-a surpat. Incidentul a avut loc pe strada Transilvaniei din Sectorul 1. Conform Digi24 , una dintre roțile din spate ale camionului de salubrizare s-a scufundat intr-o groapa care a ap[rut…

- Senatorul independent Diana Șoșoaca s-a suparat pe urmaritorii acesteia fiindca nu mai ies in strada sa protesteze impotriva „dictaturii medicale”. „V-am dat mura-n gura si si actiuni, v-am spus ce aveti de facut, v-am spus sa iesiti in strada la anumite momente, nu v-a interesat. M-am saturat”, a…

- Ploile torentiale si furtunile au afectat sud-estul Angliei duminica seara. Transportul a fost perturbat, relateaza AFP. „Serviciile de salvare se confrunta cu inundatii importante in intreaga capitala britanica”, a anuntat pe Twitter primarul Londrei Sadiq Khan. Mersul autobuzelor, metroului si trenului…

- Un barbat din Iași a murit dupa ce a fost gasit in strada cu hipertermie, avand temperatura de peste 42 de grade. Toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost in zadar. Din primele informații, pacientul in varsta de aproximativ 50 ani a fost gasit pe strada, inconstient. El a fost preluat de…

- Inundatii in Medgidia. Sunt inundate o casa, doua beciuri si un magazin.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina astazi in Medgidia, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, a fost inundata o casa de pe strada Randunelelor.Au fost afectat de inundatii si…