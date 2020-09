Orașul în care nunțile și festivalurile în aer liber devin strict interzise Un oraș din Turcia a hotarat sa interzica nunțile, concertele și festivalurile, chiar daca acestea se desfașoara in aer liber. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Instanbul a hotarat, sambata, 12 septembrie a.c., ca acest tip de evenimente sa fie total interzise. Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, i-a indemnat pe locuitori sa respecte cu strictete masurile impuse. Aceasta decizie a fost luata dupa ce cu o zi in urma a fost raportat un numar dublu al cazurilor de coronavirus fața de aceeași zi a lunii trecute. De la debutul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

