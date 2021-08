Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, cere CJAS un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale ale funcționarilor Primariei Timișoara a crescut cu aproape 50% intr-un an. Recent, Fritz a impus o noua Organigrama in primarie, lucru care a starnit ample nemulțumiri in randul șefilor lasați…

- La solicitarea Ministerului Sanatații și a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi, modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, pacienții cu arsuri grave vor beneficia de concedii și…

- La propunerea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta, ordonanta de urgenta care plafoneaza numarul de paturi pentru care casele de asigurari de sanatate pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti in regim…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta, la solicitarea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care cuprinde o serie de masuri privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate menite sa vina in sprijinul

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, numarul maxim de paturi din unitati medicale private pentru care se pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale, respectiv 6.673 de paturi. ”La propunerea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei…