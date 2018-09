Orașul în care mâncatul pe stradă este INTERZIS! Primaria a lansat interdictia exasperata de ceea ce numeste turism grosolan, adica munti de gunoaie lasati in urma de vizitatori needucati. Nu este prima data cand primarul foloseste metode inedite in lupta cu turistii ce nu respecta orasul. Vara trecuta a ordonat sa fie udate treptele celor mai vizitate biserici, ca sa nu se mai aseze strainii pe ele si sa lase acolo sticle goale si ambalaje de la sendvisuri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mancatul pe strada nu mai este permis la Florența, pentru ca turiștii care iau cu asalt orașul, an de an, mananca pe unde apuca si fac o mizerie de nedescris. Cei care nu respecta noua lege vor plati o amenda care poate ajunge la 500 de euro.

