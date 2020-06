Stiri pe aceeasi tema

- O experta de varf la Organizația Mondiala a Sanatații a respins, marți, propriile afirmații despre raritarea transmiterii infecției cu SARS-COV-2 de catre persoane care nu au simptome, scrie The New York Times. Dr. Maria Van Kerkhove, cea care a facut comentariul original un briefing luni, a spus ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a schimbat pozitia referitoare la purtatul mastilor, aliniindu-se tendintei la nivel global, si a recomandat utilizarea acestora in locuri publice aglomerate pentru a stopa raspandirea pandemiei noului coronavirus, informeaza sambata dpa, preluat de Agerpres.…

- Zece polițiști de la Serviciul Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost infectați cu coronavirus, iar alți zece sunt in izolare la domiciliu, potrivit unui comunicat de presa al instituției. Sediul ar putea fi mutat, pentru ca serviciul sa-și continue activitatea. …

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Maria Neira, directoarea pentru sanatate publica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat, luni, ca modelele cu care se lucreaza elimina “tot mai mult” posibilitatea producerii unui al doilea val important de coronavirus, relateaza EFE, știrea fiind preluata de Agerpres. Intr-un interviu…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa…

- Cercetatorii analizeaza datele din intreaga lume pentru a compara masurile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 luate de sute de guverne, scrie revista Nature, in ediția de miercuri. Informațiile sunt stranse intr-o platforma care va fi pusa la dispoziția Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de…