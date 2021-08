Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (56 de ani) spera ca un stadion modern sa fie construit in Constanța in urmatorii trei ani. Farul, noul proiect din fotbalul constanțean, așteapta un stadion modern pentru a se muta de la Ovidiu. Gica Hagi are incredere ca autoritațile iși vor respecta promisiunea și ca arena va fi inaugurata…

- Primarul orașului Ovidiu, George Scupra a vorbit intr-un interviu despre posibila plecare a lui Gica Hagi și al academiei sale din oraș, dar și despre afacerile pe care Hagi și Simona Halep le dețin in localitate. Primarul George Scupra neaga posibilitatea ca Gheorghe Hagi sa plece cu echipa de la Ovidiu,…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a afirmat ca municipiul are nevoie de sprijin guvernamental sustinut, precizand ca acesta a ramas mult in urma, iar aici conceptul de gratuitate a intrat prea mult in mentalul colectiv, "stimulat vulgar si de practici si politici populiste ale vechii administratii…

- Conform unor informații pe surse, daca va fi asigurata finanțarea de catre autoritațile locale și județene, de la toamna Alba Iulia va reveni pe prima scena a baschetului feminin autohton. In aceasta perioada s-au purtat discuții pe tema reinființarii echipei din Cetatea Marii Uniri intre reprezentanții…

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP.

- Viceprimarul Horia Tomescu, cel care a blocat saptamani la rand votarea bugetului Bucureștiului, semnaleaza "mari probleme ce tin de aspectul general" al parcurilor din Capitala, mentionand ca a discutat cu directorii Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement si ai Companiei Parcuri si Gradini, solicitandu-le…

- Avarie RAJA in orasul Ovidiu, judetul Constanta. Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada E din orasul Ovidiu, RAJA S.A. intrerupe furnizarea apei potabile, astazi 25 mai 2021, catre consumatorii din cartierul de vile,…