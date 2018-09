Stiri pe aceeasi tema

- Deși surprinzator, iata ca exista un oraș in care, persoanele care vor sa se mute, trebuie sa se supuna de buna voie unei intervenții chirurgicale. Cu alte cuvinte, operația este o condiție obligatorie impusa pentru cei care vor sa locuiasca acolo, iar explicația este pe cat se poate de convingatoare.…

- Un șofer care avea un steag atașat de mașina a fost oprit in trafic, luni, in zona Pieței Romane din București, și a fost obligat sa dea jos tricolorul pe motiv ca depașește gabaritul....

- Oamenii de stiinta au oferit anumite detalii, cu privire la ce se va intampla cu Pamantul. Impactul va fi unul foarte mare asupra umanitatii si se va produce mai rapid decat se credea pana acum. Avertismentul a avenit cu cateva zile in urma. Existenta oamenilor va fi amenintata, iar vietile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a finalizat toate caile de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge. Cu toate acestea, el a cerut Parlamentului reluarea discutiilor pe aceasta...

- Impacare sub supraveghere INCREDIBIL…La Husi s-a inregistrat o premiera in materie de jurisprudenta. Primarul urbei, Ioan Ciupilan a fost obligat de un magistrat sa isi ceara scuze public, intr-o sedinta de CL fata de o consiliera din Opozitie pe care a jignit-o si a insultat-o in trecut. Mai mult fortat…

- Jay-Z a marturisit ca a reușit sa dea jos kilograme bune cu ajutorul unei diete stricte, aceeași pe care Beyonce a ținut-o pentru a fi in forma la Festivalul Coachella. Solistul in varsta de 48 de ani a slabit 14 kilograme in numai doua luni, potrivit celebuzz.com. Beyonce s-a ocupat personal de regimul…

- Antarctica a pierdut circa trei miliarde de tone de gheata din anul 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape opt milimetri, iar aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in...

- Actorul Cuzin Toma, cunoscut drept Firicel din „Las Fierbinți”, continua razboiul cu Credidam. El a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a explicat faptul ca nu și-a recuperat banii care ii revin, deși a depus eforturi supraomenești. Actorul a fost dat afara cu poliția din sediu. (Console…