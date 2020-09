Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orasului Geneva din Elvetia au votat in favoarea unui salariu minim de 23 de franci elvetieni (21 de euro) pe ora pentru toti cei care lucreaza in acest oras, care este unul dintre cele mai scumpe din lume, informeaza France Presse.

- Gabriel Pleșa (USR-PLUS) va fi viitorul primar din Alba Iulia, arata numaratoarea paralela a partidelor. Pleșa are in jur de 600 de voturi in fața candidatului PNL, Paul Voicu, scrie ziarul local alba24.ro. USR-PLUS a reușit o noua victorie in fața PNL, de data aceasta in lupta pentru primaria Alba…

- Orașul din Europa in care salariul minim va ajunge aproape de 3.800 euro pe luna. Este una dintre cele mai scumpe metropole ale lumii Locuitorii orasului Geneva din Elvetia au votat duminica in favoarea unui salariu minim de 23 de franci elvetieni (21 de euro) pe ora pentru toti cei care lucreaza in…

- Locuitorii orasului Geneva din Elvetia au votat duminica in favoarea unui salariu minim de 23 de franci elvetieni (21 de euro) pe ora pentru toti cei care lucreaza in acest oras, care este unul dintre cele mai scumpe din lume, informeaza France Presse.Salariul minim garantat - care, prin urmare,…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, candidat din partea PMP la funcția de primar al municipiului, a declarat ca spera ca pandemia a schimbat gandirea oamenilor, iar partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in acest an. “Am votat pentru schimbarea in bine a municipiului si…

- Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP) pana la ora 12 au votat peste 2,8 milioane de alegatori din intreaga țara, insa majoritatea sunt persoane cu varsta mai mare de 45 de ani. AEP noteaza ca la ora 12.00 procentul votanților care și-au exprimat votul a depașit 15%, adica mai bine de 2,8 milioane…

- Prezenta la vot dupa prima jumatate de ora la alegeri locale 2020 era de peste 1,4%. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. Alegatorii iși pot exprima dreptul la vot pana la ora 21:00, ora la care toate secțiile se inchid.

- Uniunea Europeana lansase in dezbatere, inainte de izbucnirea pandemiei, introducerea unui salariu minim european. Una din propunerile de calcul era ca nivelul salariului minim sa reprezinte 60% din cel mediu, din fiecare stat membru. Iata ca acum Germania testeaza venitul minim garantat. Respectiv,…