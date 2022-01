Stiri pe aceeasi tema

- Centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi din luna ianuarie 2022. Ce se intampla cu apartamentele in care sunt deja montate Centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi din luna ianuarie 2022. Ce se intampla cu apartamentele in care sunt…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat vineri ca centralele individuale de apartament nu vor mai fi permise in blocurile noi din luna ianuarie sau februarie, cel mai probabil. „La cele actuale nu exista o alternativa, pentru ca acolo unde au fost falimentate sistemele de incalzire centralizata,…

- Dupa un plus de preț de 1,9% in lunile de toamna, prețurile locuințelor au consemnat o evoluție pozitiva și la finalul lui 2021. Potrivit Imobiliare.ro, suma medie solicitata pentru un apartament la nivel național s-a majorat, mai exact, cu 1% in ultimele 30 de zile, de la 1.536 la 1.551 de euro pe…

- Maurer Imobiliare reprezinta un nume cu rezonanța pe piața imobiliara din Romania, fiind compania care, in cei 15 ani de prezența pe piața imobiliara, a așezat pe harta extinderii sale orașe importante din țara. In fiecare din cele 6 orașe in care și-a pus amprenta (Sibiu, Brașov, Constanța, Targu Mureș,…

- Piața imobiliara din Timișoara se menține, in continuare, la un nivel stabil, cu o creștere a prețurilor apartamentelor, insesizabila. O creștere puțin mai mare, de un procent, au avut prețurile apartamentelor noi. In octombrie 2021, prețurile apartamentelor (noi și vechi) scoase la vanzare in Romania…

- Pandemia de coronavirus a influențat prețul apartamentelor din orașele mari ale Romaniei, cum sunt București, Iași sau Timișoara. Deși toata lumea se aștepta sa se intample exact invers, iata ca piața imobiliara este plina de surprize. Cat ajunge sa coste acum o noua locuința? Apartamentele s-au scumpit…

- Politistii locali din Brasov cauta masinile abandonate pe domeniul public din Brasov si trimit somatii proprietarilor, pentru a le ridica. Cei care nu se conformeaza raman fara autovehicul

- iSTYLE Romania a deschis in centrul comercial Promenada Sibiu cel de-al 13-lea magazin al rețelei din Romania, și al 50-lea din Europa Centrala și de Est. Sibiul devine astfel cel mai nou reper de pe harta locațiilor iSTYLE unde clienții pot interacționa cu produsele Apple și serviciile conexe, pe langa…