Orașul Herson, încercuit de armata rusă! Ploaie de rachete asupra aeroportului – VIDEO Herson, un oraș important din sudul Ucrainei, a fost atacat, marți dimineața, potrivit Serviciului de Stat pentru Comunicații Speciale. Pe tot parcursul nopții s-au dat batalii grele. In acest moment, orașul este inconjurat de trupele rusești. „Orașul este de facto inconjurat, sunt mulți soldați ruși și echipament militar din toate parțile, au pus blocaje rutiere […] The post Orașul Herson, incercuit de armata rusa! Ploaie de rachete asupra aeroportului - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Herson din sudul Ucrainei este „inconjurat” de trupe rusești, potrivit primarului Igor Kolikaiev și jurnalistei Aliona Panina de la Kyiv Independent. „Armata rusa a stabilit puncte de control la intrarile in Herson. Herson a fost și va fi al Ucrainei”, a scris primarul pe Facebook. Jurnalista…

- Ucraina este dominata de Rusia la toate capitolele, dar armata roșie inca nu a reușit sa rapuna bravul popor ucrainean. Kievul are un mare as in maneca: dronele turcești Bayraktar TB-2. Noi imagini publicate de armata Ucrainei arata cum o drona adusa din Turcia lovește un sistem antiaerian BUK intr-o…

- RAZBOI in UCRAINA – Ziua CINCI: Ploaie de rachete lansate din Belarus spre orașe ucrainene. Bilanțul de la inceputul invaziei Ziua 5 a invaziei Ucrainei de catre Rusia. A fost inca o noapte grea pentru forțele ucrainene. Live TEXT FOTO și VIDEO – ZIUA CINCI Principalele informații despre invazia rușilor…

- Armata rusa anunta duminica, intr-un comunicat, ca a incercuit orasele Herson si Berdeansk, doua orase mari situate in sudul Ucrainei, cu 290.00 si, respectiv, 110.000 de locuitori, relateaza AFP. "In ultimele 24 de ore, fortele armate ruse au blocat complet" aceste orase, anunta Ministerul rus al Apararii.…

- Lupte intense intre armata ucraineana si trupele ruse au loc in acest moment la periferia estica a orasului Kiev, anunta Comisia pentru Comunicatii Speciale a Ucrainei, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Intr-un anunt postat pe Facebook, Echipa de Raspuns la Urgente Cibernetice spune ca hackerii folosesc e-mailuri care fura parole pentru a sparge conturi de e-mail ale soldatilor ucraineni si utilizeaza adrese pentru a trimite mesaje false.Printre autorii actiunilor de piratare s-ar afla un grup din…

- Armata ucraineana va efectua exercitii militare in perioada 10-20 februarie drept raspuns la manevrele pe care Rusia pe care le va desfasura in acelasi interval in Belarus, in apropierea granitei de nord a Ucrainei, a declarat luni seara ministrul apararii de la Kiev, Oleksii

- Forțele armate ucrainene au organizat pentru prima data trageri reale cu folosirea sistemelor de rachete antitanc americane Javelin în zona desfasurarii operațiunii militare din Donbas, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean „Dom”, potrivit agenției ruse Tass, citeaza Rador.Potrivit…