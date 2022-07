Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din oras francez Nisa, considerat capitala Coastei de Azur, a decis sa reimpuna de luni purtarea mastii sanitare in transportul public, in contextul celui de-al saptelea val de COVID-19 care afecteaza Franta, informeaza Agerpres. „Am decis (…) ca toata lumea, incepand de luni, sa poarte…

- Autoritațile din Cipru reintroduc, incepand de vineri, obligativitatea purtarii maștii de protecție in spații inchise, la doar o luna dupa ce aceasta restricție a fost eliminata. Masura vine dupa ce numarul infectarilor a inceput sa creasca semnificativ in ultima perioada, relateaza Reuters.

- Persoanele care traiesc sau viziteaza Cipru vor trebui sa poarte, de vineri, masca in spatiile inchise, potrivi anuntului ministrului Sanatatii Michalis Hadjipantela. Decizia a fost luata dupa ce expertii in sanatate au avertizat privind cresterea numarului de cazuri COVID-19.

- Purtarea mastii in transportul public din Belgia nu va mai fi obligatorie incepand de luni, a anuntat vineri guvernul, mentionand "circulatia semnificativ incetinita" a coronavirusului, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Purtarea mastii sanitare nu mai este obligatorie incepand de luni in transportul public din Franta, o relaxare ce marcheaza disparitia ultimei mari restrictii anti-COVID-19 in contextul in care pandemia de coronavirus trece in aceasta tara printr-o faza de acalmie, informeaza AFP. Fii la curent…

- Agentia Europeana pentru Securitate Aeriana (AESA) si Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC) au facut anunțul miercuri. Cele doua instituții au anunțat eliminarea obligativitații purtarii maștii sanitare anti-COVID-19 in avioane si pe aeroporturi in UE incepand de luni, 16 mai.Purtarea…

- Purtarea maștii de protecție nu va mai fi obligatorie in aeroporturile și avioanele care zboara in Europa, incepind cu 16 mai, au anunțat, miercuri, Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Autoritațile europene au renunțat in mod…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, informeaza vineri Agerpres. Ministrul italian al…