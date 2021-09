Urbea fara biblioteca despre care am aflat, ieri, de la colegul nostru ziaristul și scriitorul Ion Fercu este orașul Buhuși. Pe ușa ei sta scris acum „Biblioteca inchisa, incepand cu 1 septembrie 2021”. Cu o astfel de veste mi-am inceput rau ziua de ieri. Minute intregi am ramas perplex. Mesajul catre buhușeni despre aceasta masura […] Articolul Orașul fara biblioteca apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .