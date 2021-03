Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea gunoiului menajer din orașul Teiuș va fi sistata: Recomandarile autoritaților locale Autoritațile locale din Teiuș au transmis o serie de recomandari pentru cetațeni in contextul in care firma Polaris iși va sista activitatea de ridicare a deșeurilor menajere, dupa ce activitatea gropii de…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost prins de autoritați. Acesta s-a predat la o secție de poliție din Bari, fiind insoți de avocatul sau. "In dimineața de 4 februarie 2021, Poliția Romana a fost informata, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala - Biroul Sirene, de catre…

- Padurea Durlesti, care se afla in apropiere de Chisinau, este cioparțita sub ochii autoritaților, iar peste noapte, rasar construcții din beton armat, chiar daca in paduri sunt permise doar construcții ușor demontabile.

- Politistii au intervenit, sambata seara, la un restaurant din centrul vechi al municipiului Constanta, unde era organizata o petrecere cu incalcarea masurilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19, agentul economic fiind amendat cu 2.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Pompierii de la Detasamentul Gaesti au fost alertati si au intervenit in orasul Gaesti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta fier vechi.La locul evenimentului salvatorii gaesteni s-au deplasat cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma. Acestia au localizat si lichidat…

- In aceasta seara, in jurul orei 17:00, pompierii de la Detașamentul Gaești au fost alertați și au intervenit in orașul Gaești pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta fier vechi The post VIDEO. Alerta! Un autocamion incarcat cu fier vechi, a luat foc in orașul Gaești…

- Astazi in nordul tarii va cadea lapovita, iar in raioanele din centru si sud va ploua. La Briceni si Soroca se anunta trei grade, iar la Balti, cu unul mai mult. La Orhei se asteapta cinci grade, iar la Tiraspol, sase.

- Tenerife este una dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Europa. Plaje superbe, hoteluri luxoase, peisaje exotice, toate acestea atrag turisii ca un magnet. Pe insula se afla insa si un oras-fantoma, construit pentru leprosi, inainte de finalul celui de-al doilea Razboi Modial.