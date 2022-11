Orașul din străinătate unde românii cumpără din ce în ce mai multe apartamente. Au uitat de criză Deși in ultimii ani leul și-a cam pierdut din valoare, nu putem spune același lucru de valute. Cota de piața a monedei europene a mai scazut. Cu toate astea sunt extrem de mulți romani care cauta imobile de cumparat, dar anteție!, nu in Romania. Conform unor date statistice se vorbește tot mai intens despre orașul […] The post Orașul din strainatate unde romanii cumpara din ce in ce mai multe apartamente. Au uitat de criza appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Care este orașul din Romania in care oamenii primesc cele mai mari salarii. In condițiile in care venitul mediu este de peste 4.000 de lei, tot mai mulți romani aleg sa se mute acolo, in goana dupa un trai mai bun. Care este orașul din Romania cu cele mai mari salarii Tot mai mulți tineri […] The post…

- Orașul din Romania unde un apartament este mai ieftin decat o toaleta publica. Nimeni n-ar fi crezut ca s-ar ajunge intr-un astfel de punct, mai ales intr-o perioada de criza. Romanii sunt de parere ca o investiție la un asemenea nivel nu era necesara, chiar daca primarul vrea sa asigure un mediu mai…

- Decanul de varsta al teatrelor bucureștene nu se ferește sa recunoasca ca e de moda veche! Ajunsa la 82 de ani, Dorina Lazar spune ca se simte mai de fiecare data stanjenita de ziua ei de naștere, preferand s-o marcheze prin munca EXCLUSIV Actrița din Romania care implinește azi 82 de ani: ,,ai mei…

- Unul din cele mai așteptate momente ale anului, mai ales de cei mici, este Craciunul. Pe de-o parte pentru ca primesc zeci de cadouri, pe de alta datorita feeriei luminițelor de Sarbatori. Orașe mari, precum Capitala, au anunțat deja instalarea acestora. Dar, din cauza facturilor mari la curent, aflam…

- Piața imobiliara din Romania trece printr-o perioada de fluctuații și incertitudine. Mulți readuc in discuție celebra bula imobiliara, și temerea este ca, in curand, se va sparge. Cu toate incertitudinile, prețurile locuințelor din Romania au crescut, in medie, cu 8,5% in trimestrul al doilea din 2022.…

- S-a aflat care este orasul din Romania in care ploua cel mai des. Este vizitat de multi turisti chiar si din strainatate, pentru ca stradutele sunt de vis. Așadar, ar trebui sa fie primul obiectiv de vizitat in aceasta tomna, vezi in randurile de mai jos. Care sunt orașele in care ploua cel mai mult.…

- Romanii sunt ingrijorați de valul de scumpiri și incearca sa economiseasca pe cat de mult pot. Cei care aveau in plan sa se mute in viitorul apropiat și sa ia viața de la zero intr-o noua locuința privesc altfel opțiunile pe care le au in aceste vremuri. Exista un oraș in Romania cu apartamente și […]…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la intalnirea cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a SUA, ca romanii si Guvernul Romaniei „nu stau degeaba”, se implica, iar economia creste.”Romania este intr-o situatie, pe de o parte, extrem de complicata din motive legate de razboiul dus…