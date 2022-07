Stiri pe aceeasi tema

- S-a stabilit care este locul din Romania unde traiesc cei mai fericiți oameni. Raspunsul ii va surprinde pe mulți. Pentru a se afla unde sunt cei mai fericiți romani s-a facut un studiu care a fost realizat dupa ce pandemia de coronavirus a mai slabit in putere. Astfel, studiul s-a numit „Tineri dupa…

- In zgomotul și aglomerația din marile orașe uitam sa mai zambim și de multe ori avem senzația ca oricat de multe am face tot nu avem parte de o fericire deplina. Ei bine, iata ca in Romania exista un oraș unde traiesc cei mai fericiți oameni! Știai pana acum?

- In perioada 1-7 iulie a.c., Ansamblul Folcloric “Plai de Dor” al Centrului Cultural Mioveni, coordonat de maestrul coregraf Catalin Oancea va reprezenta Romania la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional “Belgrade Award”. Cu o vasta experiența și numeroase premii la activ, maestrul Oancea este…

- Primaria Iasi va deschide un punct public cu dusuri in oras pentru persoanele cu venituri scazute.Anuntul a fost facut de edilul Mihai Chirica. El avertizeaza ca vine o perioada foarte grea, cand lumea isi va porni din ce in ce mai rar energia termica in casa. La inceputul lunii iulie deschidem un punct…

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…

- Liderul de grup al consilierilor locali social-democrați, Alexandra Crivineanu aduce in atenția opiniei publice lipsa totala de preocupare a administrației locale asupra parcurilor și zonelor verzi ale Brașovului. „Doresc sa atenția asupra acestui subiect, pentru ca de-a lungul ultimilor ani, in special…

- Orașul aradean Nadlac va fi sambata, 7 mai, incepand cu ora 10.00, gazda tradiționalului festival-concurs al Carnatului Proaspat și Salamului Uscat, organizat de primarie și de Uniunea Democrata a Slovacilor și Cehilor din Romania, la care participa nu mai puțin de 30 de echipe din Nadlac, Pecica, Ungaria,…

- Iașul, orașul cu cei mai fericiți tineri Iașul este orașul cu cei mai fericiți tineri! De asemenea, orașul nostru este perceput de aceiași tineri ca fiind și cel mai accesibil! Sunt doua dintre concluziile studiului „Tineri dupa pandemie: Orașe Fericite” și analizei „Tineri Acasa”, prezentate ieri,…