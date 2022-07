Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca in Romania exista un loc unde oamenii traiesc 100 de ani? Nu, nu este o gluma. Probabil acum va intrebați cum se numește aceasta locaitate, dar și cum reușesc oamenii de acolo sa aiba o viața lunga. Ei bine, se pare ca localnicii din Carpinet, judetul Bihor, au descoperit secretul longevitații.

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala. „ Ii vedem aproape in fiecare saptamana, cu opulența pe care o afișeaza, pentru ca hoțul daca nu se lauda cu ce a furat nu e hoț. Vom incepe de la cel mai mare pana la cel mai mic”. „Oameni buni, 20 de…

- Deși prețurile la locuințe au explodat in marile orașe ale Romaniei, exista și locuri in țara in care apartamentele se vand la prețuri și de 10 ori mai mici decat in Capitala, de pilda, pentru aceeași suprafața. Un imobil de 70 de metri patrați și cu trei camere a fost pus la vanzare pentru prețul […]…

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…

- O zona din Romania este populata doar de cinci oameni. Aceștia sunt norocoșii care traiesc in liniște și pace, departe de orașele aglomerate și de zgomot sau de compania neplacuta a multor vecini. Primaria de acolo are deja pus la punct un plan ca sa atraga tinerii. Ce vor sa faca aceștia pentru a-i…

- Politistii Biroului Rutier au depistat un sofer in timp ce conducea un autoturism pe sosea din Romania cu o viteza halucinanta.Potrivit Politiei Romane, viteza inregistrata de aparatul radar a fost de 226 km h. Iata anuntul publicat de Politia Romana pe pagina oficiala de Facebook a institutiei Oameni…

- Iașul, orașul cu cei mai fericiți tineri Iașul este orașul cu cei mai fericiți tineri! De asemenea, orașul nostru este perceput de aceiași tineri ca fiind și cel mai accesibil! Sunt doua dintre concluziile studiului „Tineri dupa pandemie: Orașe Fericite” și analizei „Tineri Acasa”, prezentate ieri,…