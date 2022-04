Orașul din România unde sunt reduceri până în decembrie 2022. Ce beneficii au localnicii și turiștii Un oraș din Romania ii intampina pe turiști cu diverse beneficii, precum reduceri și servicii gratuite. In anumite condiții, intrarea la muzee sau masa la anumite restaurante vor fi reduse sau gratuite pana la sfarșitul anului. Despre ce oraș este vorba? Gratuitați pana in decembrie Oradea este orașul care intampina strainii cu gratuitați pentru al […] The post Orașul din Romania unde sunt reduceri pana in decembrie 2022. Ce beneficii au localnicii și turiștii appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Romania ii intampina pe oamenii aflați in vizita cu reduceri și servicii gratuite. Este vorba despre Oradea, care iși primește turiștii cu beneficii diverse. Transportul in comun, intrarea la muzee și masa la anumite restaurante și cafenele sunt gratuite sau reduse, in anumite condiții,…

- Pentru al treilea an consecutiv, Oradea isi intampina turistii cu o serie de beneficii si gratuitati, intr-o campanie numita "Oradea cu drag" ce se va lansa in 15 aprilie si va fi valabila pana in 31 decembrie 2022, a anuntat Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune (APTOR), potrivit…

- Insa aceste bucați de istorie au avut de suferit in ultimele decenii. De la vandali, la cautatori de comori, toți au distrus iremediabil moștenirea lasata de romani. Intre timp, statul roman a facut ce știe mai bine. Nimic. A dat din umeri, s-a uitat intr-o parte și nu a investit un leu in conservarea…

- In ultimii ani orașe din Romania au intrat pe listele de vizitat a multor turiști straini. Aest lucru se datoreaza și recenziilor facute de importante site-uri de gen din lume. In ultimii doi ani, din punct de vedere economic, Cluj-Napoca a crescut enorm. Astazi aflam același lucru și despre Sibiu,…

- Impactul meteoritului cu Pamantul a avut loc in Botoșani. Localnicii spun ca au auzit un zgomot puternic. Joi dimineata, in jurul orei 01,17, pentru prima data de la instalare, echipamentele au surprins un micrometeorit pe cerul Moldovei. In momentul de fața, in cadrul stațiunii funcționeaza un echipament…

- Conform unui top realizat de catre European Best Destinations, cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa, Oradea este pe locul 6 in clasamentul celor mai bune destinații europene. Anul trecut, judetul Bihor a avut un numar de 420.000 de turisti.Și romanii au preferat vacanțele in țara. Bucureștiul,…

- Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta (AEI), Dumitru Chsalita, a transmis, marti, ca pretul gazelor a crescut pana la rentabilitatea exploatarii gazelor de sist, o sansa imensa pentru ca Romania sa-si creasca securitatea energetica si sa reduca pretul la gaze, prin exploatarea gazelor neconventionale.

- Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus…