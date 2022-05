Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de chestionare au fost completate, in județul Brașov, in cele trei saptamani care au trecut de la startul actualei etape a recensamantului populatiei si locuintelor din Romania, in care cetatenii isi pot inscrie singuri datele, online. Potrivit Institutului Național de Statistica, Brașovul…

- In Romania, speranta la o viata sanatoasa a femeilor a scazut, in medie, cu mai mult de un an. Potrivit Institutului National de Statistica, in jur de 20- dintre persoanele care au peste 16 ani sufera de o boala cronica sau de invaliditate, iar majoritare sunt femeile. Din pacate, pentru ca nu suntem…

- Sarbatorind cinci ani de la inceperea operațiunilor de inginerie in București, GoPro a anunțat astazi introducerea unor oportunitați permanente de lucru la distanța pentru hub-ul sau de inginerie din Romania, extinzand abordarea companiei de a combina munca la distanța și in format hibrid cu inovația…

- In ceea ce privește tribunalele internaționale pe care președintele Vladimir Putin ar fi avut posibilitatea sa le apeleze... trebuie sa intri cu tancul și sa nimicești totul in jur ca sa faci dreptate?Nu este momentul sa gasim similaritați și in alte parți. Dar cum ar fi fost ca o minoritate din Romania…

- O femeie in varsta de 84 de ani, aflata in moarte cerebrala va da o noua șansa la viața mai multor persoane, dupa ce organele sale au fot prelevate de medici din Cluj, Targu Mureș și București, pentru a fi donate. Rinichii femeii se afla la Institutul de Transplant Renal din Cluj și urmeaza sa fie donați…

- HARTA| Alba, in top 8 al județelor cu o putere de cumparare peste media nationala: Care este situația in restul țarii HARTA| Alba, in top 8 al județelor cu o putere de cumparare peste media nationala: Care este situația in restul țarii Județul Alba se situeaza intre primele opt județe ale Romaniei din…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a anuntat ca peste 110 milioane de lei din bugetul local vor fi investiti exclusiv pentru educatie. In acest an, bugetul general al Clujului este de 435 de milioane de euro, al doilea la nivel national dupa Bucuresti.