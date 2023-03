Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara este orașul din Romania cu cele mai accesibile chirii, iar Capitala și Clujul sunt cele mai scumpe orașe pe piața chiriilor, potrivit unei statistici realizate de Imobiliare.ro. Cele mai accesibile apartamente de inchiriat pot fi gasite in Timișoara. Potriviit analizei, diferența dintre chiriile…

- Incep prin a marturisi ca sunt un mare sustinator al promovarii artei in spatiul public. Intr-un context social in care majoritatea oamenilor nu frecventeaza muzee, galerii sau alte spatii expozitionale, a aduce arte in mijlocul comunitatii este o modalitate de a expune publicul, de a-l obisnui si a-i…

- Autoritațile incearca sa-i spele obrazul robotului ION, dupa ce au ieșit la iveala noi informații despre acest proiect. Consilierul guvernamental virtual ION a primit, in prima saptamana de la lansare, aproximativ o jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani, principalele…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION – solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania – se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- Abia au inceput lucrarile la Autostrada A7 și compania Bosch deja vrea sa investeasca la marginea județului Botoșani, la Siret Abia au inceput lucrarile la Autostrada Moldovei A7 și deja au inceput marile companii sa priveasca și spre aceasta zona Moldovei. Printre ele, compania Bosch care este prezent…

- Cum sa interpretam anomalia statistica de la Iasi? In ultima vreme, doua stiri despre Iasi si Moldova pun in discutie narativul despre polul saraciei si al emigrarii din Romania. 1) Salariile din Iasi au cunoscut, in ultimul deceniu, cea mai puternica crestere la nivel national - 159-, mai mult chiar…

- „Ca raspuns la sprijinul Guvernului Romaniei, Guvernul Republicii Coreea a gasit de cuviinta sa ne sprijine in dezvoltarea sistemului de sanatate publica din Romania. (...) E o donatie foarte complexa din punctul de vedere al continutului. Sunt echipamente pentru Institutul National de Sanatate Publica…