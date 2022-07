Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al doilea trimestru al anului in curs, proprietațile rezidențiale din Romania s-au apreciat cu 4,6% fața de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de creștere anual de 14.3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Portul Constanța, principala cale de intrare și de ieșire a marfurilor din Romania, a inceput sa clacheze. Proasta organizare și lipsa de investiții in infrastructura ingreuneaza procesul de tranzit al bunurilor.Iar de cand ucrainenii nu-și mai pot folosi porturile lor și ocolesc exportul…

- Construirea unei relații de parteneriat strategic real cu Ungaria Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România dorește construirea unei relații de parteneriat strategic real cu Ungaria, a subliniat azi ministrul de externe, Bogdan Aurescu, dupa întrevederea…

- Lemon.io, start-up ucrainean care funcționeaza ca un marketplace de joburi pentru programatorii independenți, s-a lansat pe piața din Romania și cauta sa recruteze mai mult de 100 de specialiști IT de pe piața locala pentru a li se alatura celor peste 60 de programatori romani care lucreaza deja lucreze…

- Piata de capital din Romania a recuperat integral, la finalul primului semestru, scaderile cauzate de razboiul din Ucraina, insa celelalte riscuri externe sunt prezente in continuare si pot influenta semnificativ activitatea din pietele de capital, potrivit Raportului pe luna iunie al Bursei de la…

- Organizatorii concertelor cantarețului italian ZUCCHERO in Romania anunța ca s-au amanat concertele de la Cluj și București, din pentru ca ”țarile din zona est-europeana” sunt afectate ”de razboiul care are loc in Ucraina”.”In consecința, concertele celebrului artist, ZUCCHERO “SUGAR” Fornaciari, …

- Apartamentele din București care se vand cu peste 3 milioane de euro. Piața locuințelor de lux din Romania pare a se alinia la tendințele internaționale, iar tot mai multe apartamente și case din aceasta categorie s-au majorat foarte mult. Cine le cumpara insa, afla din randurile de mai jos! Apartamentele…

- Piața vanzarilor rezidențiale va trece printr-o perioada de stagnare și de corecție. Condițiile de creditare mai aspre, inflația, creșterea costurilor de construcție și conflictul din Ucraina sunt cei patru factori majori care influențeaza evoluția pieței rezidențiale, apreciaza JLL Romania.…