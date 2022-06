Stiri pe aceeasi tema

- Orașul din Romania unde un apartament costa cat un loc de parcare in București. Prețurile pe piața imobiliara au explodat in 2022. Cel mai scump oraș din țara este Cluj Napoca, unde pentru un singur metru patrat, romanii platesc prețuri care depașesc 2.000 de euro. Bucureștiul este undeva la mijloc,…

- Printre minunile naturii se numara și arborele lalea, originar din estul Statelor Unite. Aceasta specie este una dintre cele doar doua din genul Liriodendron. Planta este unul dintre numeroasele genuri din cadrul familiei magnifice a magnoliilor. Cealalta specie, Liriodendron chinense, sau laleaua chinezeasca,…

- Ziua Eroilor este sarbatoare naționala in Romania pentru comemorarea barbaților și femeilor care au murit in timp ce serveau in forțele armate. Ziua Eroilor coincide cu sarbatoarea ortodoxa dedicata Inalțarii Domnului.

- De mai bine de doua luni prețurile au ajuns sa sa dubleze sau chiar tripleze! Indiferent ca vorbim despre produsele alimentare, despre carburant, facturile la curent, chirie sau imobiliare, cert este ca s-a inregistrat o creșere masiva a prețurilor. Iata de asemenea care este orașul din Romania unde…

- ” Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atrage atentia asupra faptului ca politele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depaseste data mentionata”, anunta ASF. Tribunalul Bucuresti a admis cererea de deschidere…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a alertat și autoritațile romane. In urma cu mai bine de șase ani, in țara noastra s-a descoperit un zacamant uriaș de gaze care ar putea insemna pentru Romania independența energetica pentru cel puțin 3 ani. Iata care este orașul din Romania care a devenit bogat peste…

- Cu 138 km. h., prin VlaicuPolitistii Biroului Rutier au depistat, in dupa amiaza zilei de 24 martie a.c., un barbat de 35 de ani, din judetul Ilfov, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu din municipiu.Potrivit IPJ Arad, viteza inregistrata de aparatul radar a fost de 138 km. h., depasind…