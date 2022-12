Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a scumpit in ultimele luni, iar piața imobiliara nu este o excepție. Apartamentele, garsonierele și casele au prețuri mult mai mari, iar multor le este foarte greu sa achite ratele la banca. Cu toate acestea, exista locuințe pentru toate buzunarele, cum ar fi o garsoniera de 2.400 de euro. Garsoniera…

- Creșterea nivelului marilor o mare problema globala! Conform unor studii recente, se preconizeaza ca marile vor crește cu un metru pana in 2050. Fenomenul se va intampla, indiferent de cat de mult vor putea fi reduse emisiile globale de carbon. De ce se intampla acest lucru și ce putem face, este una…

- Indiferent daca urmeaza sa-ți iei concediu in aceasta iarna sau nu, o destinație aparte din țara noastra sigur te va motiva sa-ți faci bagajul macar in weekend. Exista o regiune unde trebuie neaparat sa ajungi in sezonul rece. Strazile de aici sunt superbe, iar cladirile istorice inalțatoare. Nu, nu…

- Șoferii vor putea fi AMENDAȚI ”de la distanța”, prin vizionarea imaginilor din trafic. Camere video fixe, cu radar și alte noutați Guvernul a adoptat miercuri proiectul de lege privind masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier. Este vorba despre Sistemul integrat de monitorizare a traficului…

- In contextul in care industria farma avertizaza ca vor disparea din farmacii mai multe medicamente, Ministerul Sanatații a constituit un grup de lucru pentru a identifica un nou mod de calcul al prețurilor medicamentelor, pentru a evita retragerea medicamentelor generice de pe piața. Patronatul Producatorilor…

- Craiovenii sunt nemultumiti de orasul lor la multe capitole. Asa arata un sondaj al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. Institutia a publicat barometrul privind calitatea vietii in 41 de localitati urbane din Romania, printre care si Craiova. Orasul nostru nu se afla nici…

- Listarea la Bursa a celor 20% din acțiunile Hidroelectrica de catre Fondul Proprietatea risca sa provoace, in scurt timp, o pierdere a calitații de acționar majoritar a statului roman, atrage atenția prof.dr. Mircea Coșea. Acesta cere amanarea listarii acțiunilor, mai ales ca ne aflam intr-un moment…

- Ii susțin pe tinerii care cred in Ploiești și fac tot ce este posibil ca orașul nostru sa devina Capitala Tineretului din Romania, in 2024! Ploieștiul, orașul nostru de suflet, are mari șanse sa devina, in anul 2024, Capitala Tineretului! Sa ii susținem pe tinerii care ne reprezinta in competiție, ei…