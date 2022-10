Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru bucuresteni! Locuitorii Capitalei nu vor plati in aceasta iarna preturi mai mari la energia termica, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, care mentioneaza ca va fi mentinut pretul de 350 de lei pe gigacalorie.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca se cauta solutii pentru imbunatatirea calitatii serviciului de termoficare și in acest sens a fost demarat un proiect prin care se propune instalarea a 20 de mini centrale.

- OUG privind plafonarea prețurilor la energie, in dezbatere la Senat Foto: anre.ro. Ordonanța de urgența a guvernului privind plafonarea prețurilor la energie intra astazi în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat. Cel mai probabil, documentul va…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, joi seara, la B1 TV , ca problema caldurii in București o sa fie rezolvata in „doi-trei ani”, precizand ca refacerea integrala a rețelei de termoficare va dura 20 de ani, informeaza Agerpres . „Anul viitor o sa avem cam 15 santiere deschise, pentru…

- Guvernul ar urma sa se intruneasca in sedinta astazi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie.„Maine vom avea o sedinta de Guvern, (…) care va avea ca punct principal pe agenda aprobarea ordonantei privind modificarea elementelor de referinta pentru…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a precizat ca Primaria Municipiului Bucuresti este cea mai bogata primarie din Romania, iar ministerul, prin Elcen, a sprijinit mereu PMB in vederea furnizarii agentului termic in Capitala si o va face in continuare. „Problema Primariei Capitalei si a Termoenergeticii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, crede ca iarna care va veni va fi complicata, precizand ca, in acest moment, depozitele de gaze naturale sunt la nivelul de 49% si estimeaza ca va fi depasita tinta de 80% care trebuie atinsa pana la data de 1 noiembrie. El a mentionat ca aceasta tinta va fi atinsa…

- Ludovic Orban a postat, marti seara, pe Facebook, un text intitulat ”Recensamantul impotmolit”, in care face referire la primul recensamant din Romania, realizat intre 1859 si 1860, cu mijloace materiale si financiare precare si cu doar 500 de ”inteligenti”(recenzori). ”Recensamantul a fost condus…