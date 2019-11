Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila (19 de ani), extrema celor de la CS Universitatea Craiova, a intrat in atenția lui Ajax Amsterdam. Mihaila e cel mai in voga fotbalist din Liga 1, iar prestația de joi seara, cand a marcat trei goluri in victoria obținuta de Romania U21 in fața reprezentativei similare din Finlanda,…

- 34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelența în educația antreprenoriala în cadrul evenimentului „Școala antreprenoriala a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda). Printre câștigatorii acestei ediții s-au…

- Municipiul Brașov a fost prezent la primul summit mondial al orașelor prietene ale copiilor – Children Fiendly Summit – care a avut loc la Koln, in aceasta saptamana. Orașul nostru este singura comunitate din Romania participanta la acest eveniment, la care au fost prezente peste 100 de orașe din Europa,…

- Un centru similar mai funcționeaza doar la Atena, iar cel de la București a fost inaugurat saptamana trecuta. Zilele trecute, Bucureștiul a devenit al doilea oraș din Europa in care funcționeaza un centru de pregatire medicala bazat pe inovație simulare și invațare, fiind vorba de un proiect al companiei…

- Potrivit raportului Eurydice despre organizarea timpului scolar in Europa, durata vacantei de Craciun in tarile Uniunii Europene variaza intre 7 zile si 23, numarul maxim fiind inregistrat anul acesta in Romania. Cele mai putine zilele libere pentru sarbatorile de iarna sunt in Slovenia. Vacanta de…

- Avocatul Poporului a anuntat, luni, ca a solicitat autoritatilor, prin recomandari, sa ia masuri urgente pentru cresterea sigurantei participantilor la trafic, dupa aparitia unor statistici care ar arata ca Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave. Potrivit unui…

- Cristina Constantinescu (Kiki), Group Fitness Instructor si unul dintre cei mai indragiti instructori din Romania, ne prezinta astazi un antrenament extrem de eficient pentru coapse si fesieri. Primul exercitiu efectuat de Cristina lucreaza adductorii si fesierii. In general, adductorii coapsei sunt…

- Romania conduce in UE la cresterea salariului minim intre 2010 si 2019, cu un procent de 180%, mult peste cele mai mari cresteri, care au fost inregistrate in acest interval de Bulgaria (114%), respectiv Lituania (104%), arata raportul anual 2019 asupra salariilor minime din UE, intocmit de Eurofond.…