- Colonelul Alexei Sarov, comandantul Brigazii 810 de puscasi marini a armatei ruse, a fost ucis in apropiere de Mariupol, transmit ucrainenii. Acesta ar fi cel de al 15-lea comandant de top de la inceputul razboiului cu Ucraina. Moartea colonelului Alexei Sarov vine in timp ce Rusia continua sa sufere…

- Actualul conflict lansat de catre Rusia asupra Ucrainei naște temeri in randul oamenilor din intreaga lume și cu precadere vecinilor țarii atacate, printre care și Romania. Așadar, mulți dintre noi ne punem intrebarea cu privire la cel mai sigur loc din Romania in cazul unui atac nuclear, avand in vedere…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este „un act criminal si inacceptabil”. Vicepremierul sustine ca Romania nu are motive sa intre in panica si este de parere ca repozitionarea premierului Ungariei impotriva Rusiei, in conditiile in care este…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) a transmis un mesaj catre primarii municipiilor si oraselor din Rusia pentru a interveni la autoritatile centrale sa opreasca agresiunea din Ucraina, mentionand ca acest razboi este al lui Vladimir Putin si nu al rusilor impotriva cetatenilor ucraineni. Asociatia…

- In acest scop, Ianukovici, care in 2014 a fugit in Rusia, a fost adus la Minsk, unde ar urma sa fie proclamat drept "presedinte al Ucrainei", conform unuia dintre scenariile dezvaluite publicatiei mentionate de o sursa din serviciile secrete ucrainene.Aceste informatii releva posibilitatea ca Kremlinul…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- „O mare parte din Ucraina a fost creata de Rusia. A fost facuta din parti date de Lenin din Rusia. Dupa, inainte si dupa al Doilea Razboi Mondial, Stalin a dat Ucrainei parti din Romania, Polonia si Ungaria”, a spus Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, intr-o interventie televizata facuta inainte…