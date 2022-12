Stiri pe aceeasi tema

- Prima cresa ''verde'' construita prin fondurile PNRR, o investitie in valoare de peste 3 milioane de euro, a fost finalizata si inaugurata, marti, in municipiul Falticeni, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cea mai moderna creșa din țara, care este in același timp și prima creșa „verde" din Romania, a fost inaugurata marți, 20 decembrie, in municipiul Falticeni, dupa ce a fost realizata in timp record – trei luni și trei saptamani. Asta in condițiile in care, conform contractului, ...

- Prima cresa ”verde” construita prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), investitie in valoare de peste 3 milioane de euro, a fost finalizata si inaugurata, marti, in municipiul Falticeni. Cladirea, care reprezinta primul obiectiv construit cu finantare din PNRR prin programul national…

- Este vorba de prima creșa construita in ultimii ani in Romania, obiectiv a carui valoare se ridica la 15,5 milioane de lei și care va putea oferi comunitații locale pana la 70 de noi locuri in sistemul de invațamant antepreșcolar.Demarate in luna august 2022, lucrarile de execuție au fost terminate…

- Mercedes renunța la construcția unei fabrici de dube electrice in Romania, cu startup-ul Rivian. Investiția de la Sebeș continua Rivian Automotive Inc (RIVN.O) a declarat luni ca iși intrerupe asocierea in comun cu Mercedes-Benz Vans, la doar trei luni dupa ce companiile au intrat intr-un parteneriat…

- Din cauza facturilor mari la energie, un oraș din Romania a decis sa stinga luminile in cea mai importanta zi din an. Insa, primarul se lauda ca a gasit o alternativa optima pentru cetațenii sai, care se vor putea bucura astfel de magia Sarbatorilor de iarna din acest an. Despre ce oraș este vorba.

- Guvernul va sustine reaprobarea in Parlament a proiectului privind constructia de hidrocentrale mici pe arii protejate, dupa ce vor fi corectate elementele neclare declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala, a afirmat premierul Nicolae Ciuca, mentionand ca Romania are

- Deși monitorizarea calitații aerului este deficitara in Romania, mai multe orașe din țara noastra au intrat in topul celor mai poluate orașe din Europa. Aceste localitați se afla chiar pe locuri fruntașe. Iata ce oraș din Romania are cel mai greu de respirat aer, conform unui raport publicat anul trecut!