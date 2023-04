Stiri pe aceeasi tema

- Kilogramul de roșii romanești se vinde cu 65 de lei, iar cel de castraveți cu 35 de lei intr-o piața agroalimentara din centrul Municipiului Alba Iulia.Conform alba24 , exista totuși și roșii mai ieftine, care se vand la prețuri intre 17 și 20 de lei kilogramul, insa acestea sunt de import din țari…

- Cantitațile masive de cereale ieftine ajunse pe piața europeana din Ucraina i-au revoltat pe fermieri, care iși vad distruse investițiile facute. Aceștia spun ca nu iși vor putea recupera banii daca sunt nevoiți sa se alinieze la prețul scazut cu care vine marfa din Ucraina, țara aflata in razboi…

- O tanara din Romania a fost inclusa in topul Forbes al celor mai bogati oameni sub 30 de ani din Europa.Ruxandra Pui este co-fondatoarea Digitail, start-up-ul care ii ajuta pe proprietarii de animale de companie si pe medicii veterinari sa gestioneze si sa monitorizeze mai usor programarile.Digitail…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- Anumite cladiri din Romania sunt marcate cu un triunghi albastru incadrat intr-un patrat portocaliu. Acest indicator semnaleaza ca acolo se afla un adapost antiaerian, unde oamenii se pot refugia in caz de razboi.Semnul distinctiv a inceput sa apara pe cladiri in 2015. Potrivit legii, acest…

- Prognoza meteo din zilele urmatoare anunța temperaturi scazute. Iar acest lucru duce la un consum mai mare de gaze.Specialiștii spun ca nu trebuie sa ne facem griji prea mari in aceasta privința. ”Chiar daca s-au extras importante cantitați de gaze din depozite in ultimele 3 luni, nivelul…

- Una dintre cele mai performante administrații rurale din Romania a anunțat inaugurarea unei gradinițe unice in țara.Spațiul in care copiii invața este interactiv, iar tehnologia este folosita cu moderație.Gradinița este construita in zona de dezvoltare economica a comunei Ciugud, din…