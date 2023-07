Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu mai puțin de 3.000 euro In timp ce in regiunea București – Ilfov garsonierele se vand cu zeci de mii de euro, iata ca exista localitați in Romania in care poți cumpara o garsoniera cu puțin sub 3.000 de euro. 2 933 E Orașul din Romania in care poți cumpara o garsoniera cu mai puțin de 3.000 euro Garsoniera de vanzare la preț de mașina de mana a doua. Pe platforma OLX exista un anunț de vanzare al unei garsoniere pentru care proprietarul cere 2.933 euro. Conform persoanei care a postat anunțul, locuința scoasa la vanzare are 11 metri patrați și se afla in zona de vest a orașului Tulcea. ”Vind garsoniera de 11 mp et.2… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Controalele facute in caminele de batrani dar și in alte centre iși arata din ce in ce mai mult efectele. Astfel, 30 de centre pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii au fost inchise in urma verificarilor autoritatilor. De asemenea, pentru 36 de astfel de unitati a fost suspendata activitatea,…

- Daca, in 2021, un leu din cinci cheltuiti mergea la obiectivele de investitii, anul trecut proportia a fost mult mai mica. Alte administratii locale din tara au alocat chiar mai mult de jumatate din bugetele de cheltuieli pentru acest capitol: dezvoltarea. Anul trecut nu a iesit cu nimic in evidenta…

- Intr-o eperioada in care prețurile locuințelor in orașe mari precum București și Cluj-Napoca se apropie sau chiar depașesc nivelul celor din marile orașe occidentale, exista in Romania zone in care poți achiziționa un apartament cu doar cateva mii de euro.In contrast cu situația din Cluj, unde o…

- FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA FOTO| Harta mortalitații infantile. Ce județe sunt in top și unde se plaseaza județul ALBA Rata mortalitații infantile ramane o problema in Romania, iar in mediul rural cifrele sunt alarmante. Spre exemplu, in…

- In Oltenia mor mai multi copii decat in restul tarii, iar Doljul are cea mai mare rata din Oltenia in ceea ce priveste mortalitatea infantila. Conform Institutului National de Statistica, rata medie a mortalitații infantile in sud-vestul tarii este de 6,2 la mia de copii nascuți vii. Media nationala…

- Romania cumpara drone turcești de tip Bayraktar TB2, dupa ce autoritațile de la București au semnat un contract de achizitie. Tranzactia are loc in contextul in care Romania are ca obiectiv modernizarea armatei in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Valoarea contractului este de 321 de milioane de dolari.…

- "Vedti vedea povestea celei mai mari deturnari de fonduri UE din Romania de dupa 1989. Bugetul este la pamant pentru ca a fost supt timp de ani de zile de o guvernare pesedista. Veti vedea imaginile dezastrului. Pescarii nu mai au din ce sa traiasca. Seful pescarilor, care trebuia sa fie alaturi de…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…