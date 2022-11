Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Iași, Mihai Chirica, e sigur ca a gasit soluția pentru fluidizarea traficului. Edilul vrea sa propuna ca elevii din ciclul primar sa inceapa cursurile mai tarziu. Potrivit ziaruldeiasi.ro, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat ca in urma unor analize s-a demonstrat ca traficul…

- In contextul crizei la energie cu care se confrunta oamenii, un oraș din Romania vine cu vești și mai proaste ca pana acum. Așadar, locuitorii acestuia vor pati facturi și mai scumpe la caldura, deoarece prețul gigacaloriei va crește cu 17%, la cererea administrației.

- Copiii care invața la scoala din comuna Bobalna, judetul Cluj, nu vor mai avea de miercuri,28 septembrie, transport gratuit. Aproximativ 50 de elevi sunt nevoiti sa mearga 10 km pe jos in fiecare zi. 50 de elevi din comuna Bobalna se afla in situatia in care trebuie sa parcurga 10 km pe jos pana la…

- In condițiile in care facturile la energie electrica tot cresc, la unele instituții de invațamant chiar pana la 300%, unii directori de școli din Anglia ar renunța la excursii și la orele de muzica individuale, inainte sa faca restructurari. „Parinții lor nu-și permit sa-i duca la muzee, la galerii…

- Primarul de Berchișești, Violeta Țaran, a participat cu aceeasi emotie ca in fiecare „Septembrie, luni!”, la festivitatea de deschidere a noului an scolar in unitațile de invațamant din comuna și i-a incurajat pe elevi sa persevereze in a invața, a indemnt parintii si bunicii sa aiba incredere in copii…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) cere fluidizarea traficului la frontiera cu Bulgaria și arata ca timpii de așteptare de peste 72 ore blocheaza activitatea transportatorilor rutieri și funcționarea lanțurilor de aprovizionare. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 19 august, pentru edupedu.ro, ca nu este adeptul revenirii la uniforme in școli. „Am vorbit doar de insemnele școlii”, a precizat demnitarul, cu trimitere la declarațiile facute la Antena 3 pe 12 august. „Am vorbit doar de insemnele școlii pe care…