Orașul din România în care caii se plimbă pe pistele de biciclete Pistele de biciclete din Moinești (județul Bacau) au inceput sa fie folosite nu doar de bicicliști, ci și de cai! Mai mulți localnici au fost surprinși și amuzați sa descopere ca caii au inceput sa foloseasca aceste piste recent construite in oraș pentru a-și face plimbarile. Fotografii au inceput sa circule pe rețelele de socializare, ilustrand cai care se plimba pe pistele de biciclete intr-un mod calm și relaxat. Aceasta inedita utilizare a pistelor a starnit zambete și reacții pozitive in randul locuitorilor, care au inceput sa iși puna intrebari in legatura cu versatilitatea acestor noi infrastructuri.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o turnura neașteptata a evenimentelor, pistele de biciclete din Moinești au inceput sa fie folosite nu doar de bicicliști, ci și de cai! Mai mulți localnici au fost surprinși și amuzați sa descopere ca caii au inceput sa foloseasca aceste piste recent construite in oraș pentru a-și face plimbarile.…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Presa din țara vecina scoate in evidența modul in care s-a asfaltat un drum din localitatea Mosonmagyarovar, aproape de granița cu Austria. Știrea a trecut neobservata pentru cei care blameaza romanii și Romania. Poate de acolo s-a inspirat și tandemul Kovacs-Keizer cand asfaltau pistele de biciclete…

- 30 de kilometri de piste de biciclete aduna Primaria Craiova pe hartie cand face inventarul traseelor din oras. Si mai mult pe hartie raman, pentru ca in practica acestea sunt greu de numit cu adevarat piste de biciclete. De ani intregi biciclistii se plang ca nu le pot folosi pentru ca sunt periculoase…

- Saveniul, orașul care și-a schimbat fața in ultimii 10 ani, a inceput o noua investiție. 36 de blocuri sunt reabilitate termic Singurul oraș din Romania care a reușit cu adevarat sa iși schimbe fața in ultimii 10 ani, orașul Saveni din județul Botoșani, continua investițiile și a dat startul, la fele…

- A inceput turnarea stratului de suport pe pistele de bicicleta ce se amenajeaza pe strada Nicu Enea, care face parte din coridorul semicircular Mioriței, a anunțat viceprimarul Liviu Miroșeanu. „Știu ca a existat disconfort, ca au mai existat sincope in exploatare, de vina a fost și birocrația și procedurile…

- Orașul din Romania in care numarul bolnavilor COVID este in creștereNumarul constanțenilor diagnosticați cu COVID a crescut cu 50% in doar o saptamana, iar Constanța se menține in topul județelor unde s-au inregistrat cele mai multe cazuri de COVID, informeaza Rador.Institutul National de Sanatate…

- Un proiect finanțat prin PNRR, la nivel național, prevede amenajarea a 3.000 de km de piste de biciclete. Mai exact, se va face un traseu cicloturistic ce va uni județele Suceava, Bistrița-Nasaud și Mureș. Inca o comuna din județ vrea sa faca parte din proiect: Județele Suceava, Bistrița Nasaud și Mureș…