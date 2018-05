Orașul din România în care ar vrea să locuiască O TREIME din populația țării! Studiul a fost realizat de la Banca Mondiala si arata ca jumatate dintre romani au vizitat Brasovul in ultimii cinci ani. O treime dintre cei intervievati au spus ca s-ar muta la Brasov. „50% dintre participanti au raspuns afirmativ, au vizitat Brasovului. Daca extrapolam aceste rezultate la populatia totala a Romaniei, rezulta ca aproape 10 milioane de romani au vizitat Brasovul in ultimii 5 ani. Rezultatul este mai bun decat la Constanta. Pentru turismul de placere, Brasovul este principala destinatie. Persoanele tinere si cele cu venituri ridicate sunt mai atrase de Brasov. O treime dintre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

