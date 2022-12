Stiri pe aceeasi tema

- Orasul superb din Romania de care putini au habar. Peisajele de aici sunt unice. Nicaieri in țara nu mai poți asista la o asemenea desfașurare de amploare a naturii salbatice, in care mana omului inca nu a patruns pe deplin. Trebuie sa ajungi și tu aici cel puțin o data in viața. Vezi despre ce […]…

- Ape termale, munte, aer curat, activitați relaxante pentru toate perioadele anului, arhitectura spectaculoasa și straduțe superbe. Nu vorbim despre o destinație turistica oarecare, ci despre un oraș din Romania ce este o adevarata bijuterie pentru cei dornici de aventuri. Cu toate ca are atat de multe…

- Cand vrei sa organizezi o vacanța in țara, cele mai comune zone la care te gandești sunt, probabil, cele de langa Sibiu, Brașov și Cluj-Napoca. Exista un oraș pe care sigur nu l-ai luat in considerare. Cel puțin, nu s-a aflat printre primele destinații care ți-au venit in minte. Este orasul cel mai…

- Orasul din Romania considerat o bijuterie. In comparație cu Sibiu sau Sighisoara, aici aproape niciodata nu este aglomerație. Este unul dintre cele mai vechi orașe din țara noastra, fiind amplasat pe o vatra de straveche locuire dacica. „Izvorul de Aur al Dacilor”, statuia Regelui Burebista și monumentul…

- S-a aflat care orasul din Romania considerat o bijuterie a sasilor. Toti merg in Sibiu, Brasov sau Cluj fara sa aiba habar de el. Exista cateva localitați in Transilvania, mai puțin cunoscute, dar care nu sunt cu nimic mai prejos de cele care sunt vizitate constant de toți turiștii, atat din Romania,…

- Cu siguranța ca simți nevoia de aer proaspat, care este din ce in ce mai greu de gasit in zonele aglomerate din țara. Știai care este orașul din Romania unde exista cel mai curat aer in 2022? Nu este vorba despre Brașov. Tu știai pana acum?

- Romania, este fara doar-și-poate, o țara in care relația oamenilor cu natura este extrem de apropiata. Romania areparte de frumuseți variate și absolut spectaculoase. Turistul roman și strain descopera aici locuri unice, pline de istorie și cu oameni cu simț antreprenorial. Așa se face ca in centrul…

- Din punct de vedere turistic, Romania este considerata o adevarata bijuterie a Europei. Țara noastra este una dintre singurele state din lume care dețin mare, munte și delta, fara sa mai vorbim despre imbinarea spectaculoasa a stilurilor arhitecturale și a tradițiilor noastre stravechi. Ce localitate…