Stiri pe aceeasi tema

- Expresia „drumul spre inima unui om trece prin stomacul sau” nu se aplica doar barbaților, ci tuturor turiștilor. Deliciile culinare deosebite ale unei destinații sunt unul dintre factorii care ii atrag pe vizitatori. Bucatariile locale completeaza experiența generala. Așa se face ca au aparut mai multe…

- Totul s-a scumpit in ultimele luni, iar piața imobiliara nu este o excepție. Apartamentele, garsonierele și casele au prețuri mult mai mari, iar multor le este foarte greu sa achite ratele la banca. Cu toate acestea, exista locuințe pentru toate buzunarele, cum ar fi o garsoniera de 2.400 de euro. Garsoniera…

- Un oraș din Romania vine tare din urma in ceea ce privește cifra de afaceri, urbea bucurandu-se de multe investiții in ultima perioada. Astfel, acest oraș a lasat in urma Clujul și chiar Bucureștiul in ceea ce privește investițiile, iar tendința pare sa se mențina și pe viitor. Acesta este orașul cu…

- Piața imobiliara din Romania trece printr-o perioada de fluctuații și incertitudine. Mulți readuc in discuție celebra bula imobiliara, și temerea este ca, in curand, se va sparge. Cu toate incertitudinile, prețurile locuințelor din Romania au crescut, in medie, cu 8,5% in trimestrul al doilea din 2022.…

- Orasul superb din Romania situat la cea mai mare inaltime. Puțini romani care ajung aici știu acest detaliu. Daca vrei sa scapi de pedeapsa sau ratacirea de la oraș, trebuie sa-l vizitezi și tu cel puțin o data in viața. Vei ramane cu adevarat fascinat de particularitațile peisajului geografic din regiune.…

- Oamenii au ramas fara cuvinte cand au vazut regulamentul incredibil pe care il respecta cetațenii din vestul țarii. Noile construcții trebuie sa aiba mai mult spațiu verde, iar oamenii sunt nevoiți sa se conformeze. Aceste detalii nu mai exista nicaieri in țara. „Ne-am saturat sa vedem blocuri noi construite…

- Orasul din Romania considerat o bijuterie. In comparație cu Sibiu sau Sighisoara, aici aproape niciodata nu este aglomerație. Este unul dintre cele mai vechi orașe din țara noastra, fiind amplasat pe o vatra de straveche locuire dacica. „Izvorul de Aur al Dacilor”, statuia Regelui Burebista și monumentul…

- Orașul mare din Romania unde nu este apa calda din 1 august! Problema alimentarii cu agentul termic in Romania nu este de ieri de azi. Din ce in ce mai multe localitați anunța mari probleme in a furniza apa calda locuitorilor. O situație ieșita din comun se petrece in orașul din Romania unde nu este…